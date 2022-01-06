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В мире     06.01.2022 02:33

В Казахстан направят Коллективные миротворческие силы ОДКБ

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Теги:  Казахстан  ОДКБ  миротворцы 

6 января. Mossovetinfo.ru - На сайте Президента России опубликован текст Заявление Председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ – Премьер-министра Республики Армения Н.Пашиняна о направлении на ограниченный по времени период Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми беспорядками ввел Чрезвычайное положение на всей территории Казахстана и в обращении к народу заявил, что обратится к ОДКБ, чтобы  оказали помощь в стабилизации обстановки.

Фото/скрин Заявления - с сайта Кремля:


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Теги: 
Казахстан  ОДКБ  миротворцы 

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