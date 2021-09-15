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В России     15.09.2021 14:45

ЦИК: в онлайн-голосовании примут участие более 2,6 миллиона человек в семи регионах РФ

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15 сентября. Mossovetinfo.ru – Для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму зарегистрировали 2 650 339 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, всего на участие в онлайн-голосовании было подано 2 801 356 заявлений. Все, кто зарегистрирован для участия в электронном голосовании будут исключены из списков избирателей на своих традиционных участках.

Ранее сообщалось, что в Москве для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались более 2,3 миллиона человек. В Ростовской области зарегистрировался 301 991 человек, в Нижегородской области - 126 493 человек, в Ярославской области - 86 532 человека, в Курской области - 55 581 человек, в Мурманской области - 49 205 человек и в Севастополе - 20 772 человека.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы в двух городских округах, а также выборы муниципальных депутатов района Щукино.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021  Центризбирком  ЦИК  Элла Памфилова  регистрация 

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