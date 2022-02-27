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Власть     27.02.2022 14:56

Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

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Теги:  Россия  Генпрокуратура  закон  права  ДНР  ЛНР  спецоперация 

27 февраля. Mossovetinfo.ru - Генпрокуратура России сообщила, что по каждому факту оказания материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР будет дана правовая оценка. Такая деятельность содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

22 июля 2021 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу на Украину, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. Это была первая межгосударственная жалоба, с которой Россия обратилась в ЕСПЧ. Жалоба подана по нескольким группам нарушений Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия возлагает на Украину ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе в Киеве во время Майдана 2014 года, в Одессе, а также на Донбассе.

24 февраля 2022 года в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.


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Теги: 
Россия  Генпрокуратура  закон  права  ДНР  ЛНР  спецоперация 

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