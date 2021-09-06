19:44 Происшествия На станции метро «Проспект Вернадского» произошло возгорание
17:52 В России Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования»
17:29 Общество Памфилова предложила «двойникам» Бориса Вишневского сняться с выборов
16:41 Город (Москва и область) Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации запустят в Москве через неделю
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09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
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