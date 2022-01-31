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Власть     31.01.2022 10:46

Московские власти проверяет законность возведения 600 апартаментов в столице

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Теги:  Москва  госинспекция  недвижимость  апартаменты 

31 января. Mossovetinfo.ru - Госинспекции по недвижимости в ходе камеральных проверок 600 земельных участков в Москве до конца февраля установит насколько законно на них возведены и эксплуатируются апартаменты, сообщила пресс-служба Госинспекции.

В уже проверенных 200 объектах Госинспекция выявила 25 признаков нарушений, сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

На земельных участках, где камеральные проверки выявили нарушение их использования, пройдут физические обследования и дополнительные проверки документов.

Накануне ИА МОССОВЕТ сообщало, что из-за однозначного снижения спроса на квартиры в обозримом будущем цены на квартиры пойдут вниз, либо будут расти гораздо медленнее, чем в два предыдущих года.

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Теги: 
Москва  госинспекция  недвижимость  апартаменты 

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