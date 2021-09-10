14:12 В России ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,75%
14:04 Власть Союзные программы России и Белоруссии. Список
13:51 Власть Одобрены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии
13:25 Власть Путин выступит в Москве на мероприятии по случаю Дня города
13:02 Власть Путин не исключил создание союзного парламента России и Белоруссии
09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов
10:18 В России В России упали розничные продажи пива