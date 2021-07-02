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Власть     02.07.2021 14:36

Путин отменил обязательное прохождение техосмотра для получения ОСАГО

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Теги:  Владимир Путин  Путин  законы  ОСАГО  техосмотр 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей для получения ОСАГО, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее для получения полиса ОСАГО техосмотр был необходим. Теперь, согласно закону, для получения полиса предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра не потребуется.

Закон был принят Госдумой 15 июня. Он вступит в силу с 22 августа.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  законы  ОСАГО  техосмотр 

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