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Власть     24.09.2021 14:20

ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшими

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Теги:  ЦИК РФ  выборы  выборы в Госдуму  итоги  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком на своем заседании в пятницу, 24 сентября, признал прошедшие выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В протоколе, который подписали все 15 членов ЦИК указано: «Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными».

По итогам выборов, по окончании обработки 100% протоколов, партия «Единая Россия» получит в новом составе Госдумы 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, «Новые люди» - 13 мандатов.

Результаты выборов в Госдуму по Москве

Результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Москве можно было проголосовать как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.


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Теги: 
ЦИК РФ  выборы  выборы в Госдуму  итоги  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

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