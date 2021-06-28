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Город (Москва и область)     28.06.2021 13:40

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой», за последнюю неделю в Москве обновлены максимальные показатели по госпитализации, по количеству умерших и по количеству больных в реанимации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Именно в связи с этим, по словам Собянина, власти приняли решение ввести новые ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в кафе и рестораны по QR-кодам.

Это привело к росту записи людей на вакцинацию. В будние дни на прививку записывается до 86 тысяч человек. По словам Собянина, это является «неплохим покаателем».

«Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», - подчеркнул мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве вновь обновлен максимум по количеству умерших от коронавируса за сутки.

С понедельника в Москве запрещено посещение кафе и ресторанов без QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин 

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