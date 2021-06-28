Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4 433 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 124 человека. Это новый максимум суточной смертности в Москве за все время пандемии. Днем ранее за сутки от коронавируса в Москве скончались 114 человек.





Госпитализировано за прошедшие сутки 1 697 человек. На аппаратах ИВЛ находится 644 пациента.

