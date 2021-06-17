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Город (Москва и область)     17.06.2021 10:08

Ректоры вузов Москвы предложили пускать на занятия только привившихся

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Теги:  вузы  коронавирус  COVID-19  образование  организация 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал следующий учебный год начать в гибридном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.

Предлагается пускать на очные занятия только тех студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса, имеют на руках справки о наличии антител, либо справки о противопоказаниях к прививке. Для остальных студентов предлагается организовать занятия в режиме онлайн.

Отмечается, что за прошедшее время вузы отработали систему организации занятий в удаленном режиме, что позволит обеспечить для занимающихся дистанционно необходимый уровень обучения.

Также подчеркивается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом любого гражданина, однако «реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц».

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила возросший в столице уровень госпитализации больных с коронавирусом и сообщила, что за неделю число заболевших выросло на 80%.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Позже мэр Москвы заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19.

В среду главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
вузы  коронавирус  COVID-19  образование  организация 

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