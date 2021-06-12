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Мнения     12.06.2021 15:04

Собянин: мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

12 июня. Mossovetinfo.ru — За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве резко осложнилась. Об этом заявил на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

« Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.
Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.
Не реагировать на такую ситуацию нельзя.

Поэтому мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

И, пожалуй, главное. По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса», - написал мэр Москвы.

В связи с этим в Москве вводятся новые ограничения, а неделя с 15 июня объявлена нерабочей.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

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