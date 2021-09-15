Роспотребнадзор рассматривает вопрос увеличения числа зрителей на спортивных соревнованиях

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор изучает возможность разрешить увеличение числа зрителей на спортивных соревнованиях, сообщила глава ведомства Анна Попова.



Попова отметила, что в настоящее время уже достаточно много людей, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. Роспотребнадзор разрабатывает специальные алгоритмы, чтобы такие люди могли безопасно посещать спортивные соревнования.



«Мы в самом деле очень внимательно наблюдаем, и мы считаем все случаи, мы ввели учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают такие мероприятия, пока таких нет... такие мероприятия мы видим, они безопасны», - заявила глава Роспортебнадзора.



По словам Поповой, ведомство продолжит наблюдение, и, если через некоторое время данные о безопасности посещения спортивных соревнований людьми с иммунитетом не изменятся, число зрителей можно будет увеличить.