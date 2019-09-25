25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили разнообразную развлекательную программу ко Дню старшего поколения, который отметят в Москве с 25 сентября по 5 октября, сообщается на портале mos.ru.



День старшего поколения приурочен ко Дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября.



В рамках празднования Дня старшего поколения в 16 московских парках пройдут спортивные тренировки, выступления музыкантов, мастер-классы, фестивали ретромузыки, танцевальные уроки, экскурсии, праздничные чаепития, кинопоказы и другие мероприятия.



В общей сложности в рамках праздника в Москве пройдет около 500 различных мероприятий.