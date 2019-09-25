25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили разнообразную развлекательную программу ко Дню старшего поколения, который отметят в Москве с 25 сентября по 5 октября, сообщается на портале mos.ru.
День старшего поколения приурочен ко Дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября.
В рамках празднования Дня старшего поколения в 16 московских парках пройдут спортивные тренировки, выступления музыкантов, мастер-классы, фестивали ретромузыки, танцевальные уроки, экскурсии, праздничные чаепития, кинопоказы и другие мероприятия.
В общей сложности в рамках праздника в Москве пройдет около 500 различных мероприятий.
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