Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.05.2019, 14:04
Число ипотечных сделок в Москве за год выросло почти на четверть
17 мая. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, заключенных в Москве за период с января по май 2019 года на выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на оф...
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Город (Москва и область)
17.05.2019, 13:39
Стадион «Москвич» в Текстильщиках будет реконструирован
17 мая. Mossovetinfo.ru – Выдано разрешение на реконструкцию стадиона «Москвич» в Текстильщика, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора О...
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Город (Москва и область)
17.05.2019, 13:08
В Москве открывается фестиваль «Николин день»
17 мая. Mossovetinfo.ru – С 17 по 19 мая в Москве пройдет фестиваль «Николин день», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Организаторы фестиваля ставят задачу создать...