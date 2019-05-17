17 мая. Mossovetinfo.ru – С 17 по 19 мая в Москве пройдет фестиваль «Николин день», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Организаторы фестиваля ставят задачу создать негосударственный народный праздник, основанный на атмосфере праздника русской карнавальной культуры и воспроизвести культуру уличных гуляний. Кроме того, в связи с тем, что фестиваль организован по инициативе благотворительных организаций, организаторы рассчитывают сформировать культуру совершения добрых дел.



Фестивальные площадки расположатся на Манежной площади, Площади Революции, в Климентовском переулке, на Тверском бульваре, Тверской площади и в музее-заповеднике «Коломенское».



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, экскурсии, концерты, выступления уличных театров, спортивные соревнования.