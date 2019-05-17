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Город (Москва и область)     17.05.2019 13:08

В Москве открывается фестиваль «Николин день»

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Теги:  фестивали  Николин день 

17 мая. Mossovetinfo.ru – С 17 по 19 мая в Москве пройдет фестиваль «Николин день», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Организаторы фестиваля ставят задачу создать негосударственный народный праздник, основанный на атмосфере праздника русской карнавальной культуры и воспроизвести культуру уличных гуляний. Кроме того, в связи с тем, что фестиваль организован по инициативе благотворительных организаций, организаторы рассчитывают сформировать культуру совершения добрых дел.

Фестивальные площадки расположатся на Манежной площади, Площади Революции, в Климентовском переулке, на Тверском бульваре, Тверской площади и в музее-заповеднике «Коломенское».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, экскурсии, концерты, выступления уличных театров, спортивные соревнования.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Николин день 

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