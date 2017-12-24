24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы Владимир Черников рекомендовал главе Совета депутатов Муниципального образования Красносельское Илье Яшину изучить законы о проведении акций.



«Пусть внимательно изучает нормативно-правовую базу, мы уже об этом говорили. Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции», - сказал Черников, чьи слова приводит РИА Новости.



Яшин был инициатором проведения в Лермонтовском переулке праздника «День свободных выборов», который запретил суд. В воскресенье Яшин сообщил, что изменил формат мероприятия на встречу с жителями.



Черников пояснил, что на основании решения совета муниципального округа Красносельский города Москвы от 2013 года есть утвержденный порядок назначения собраний граждан. Он отметил, что Яшин должен был свое распоряжение разместить в СМИ не позднее чем за 20 дней до самого мероприятия.



В МВД ранее сообщили, что на мероприятие, которое не было согласовано властями, пришли около 300 человек. В отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.