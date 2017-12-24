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Город     24.12.2017 18:14

Власти Москвы рекомендовали Яшину изучить законы о проведении акций

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Теги:  Владимир Черников  Илья Яшин  акции 

24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы Владимир Черников рекомендовал главе Совета депутатов Муниципального образования Красносельское Илье Яшину изучить законы о проведении акций.

«Пусть внимательно изучает нормативно-правовую базу, мы уже об этом говорили. Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции», - сказал Черников, чьи слова приводит РИА Новости.

Яшин был инициатором проведения в Лермонтовском переулке праздника «День свободных выборов», который запретил суд. В воскресенье Яшин сообщил, что изменил формат мероприятия на встречу с жителями.

Черников пояснил, что на основании решения совета муниципального округа Красносельский города Москвы от 2013 года есть утвержденный порядок назначения собраний граждан. Он отметил, что Яшин должен был свое распоряжение разместить в СМИ не позднее чем за 20 дней до самого мероприятия.

В МВД ранее сообщили, что на мероприятие, которое не было согласовано властями, пришли около 300 человек. В отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.


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Теги: 
Владимир Черников  Илья Яшин  акции 

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