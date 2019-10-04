4 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается благоустройство территорий у 9 новых и строящихся станций Кожуховской, Люблинско-Дмитровской и Большой Кольцевой линий метро, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.



Работы проходят возле недавно открытых станций «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», открытых ранее «Савёловская» Большой Кольцевой и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линий, а также возле строящихся станций «Юго-Восточная», «Окская» и «Стахановская».

Работы по благоустройству территорий возле станций «Филатов луг» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро полностью завершены.



Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, работы затрагивают не только территории, прилегающие к станциям, но и соседние улицы. В ходе работ были расширены и обновлены тротуары, обустроены дорожки в местах «народных троп», заменено покрытие проезжей части, установлено 90 павильонов для пассажиров наземного общественного транспорта. Рядом со станциями разбивают скверы, организуют парковки, обустраивают детские и спортивные площадки. В настоящее время на большинстве благоустраиваемых территорий ведет монтаж новых систем освещения, всего планируется установить более 3100 фонарей и уличных торшеров.



В дальнейшем планируется разбить более 520 тысяч квадратных метров газонов, высадить деревья и кустарники, установить около 1000 лавочек, урн, организовать велопарковки.



Все работы планируется завершить в ноябре.