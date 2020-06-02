2 июня. Mossovetinfo.ru - Оппозиционный политик и топ-блогер Алексей Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. На ресурсах Навального выложен для открытого скачивания и тиражирования макет листовки, которая, по мнению Навального, позволит обнулить рейтинг Шапошникова.Листовка (см. в прикрепленном файле) выпущена от имени мэра Москвы Сергея Собянина и Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, которые объясняют почему москвичам решено не выплачивать прямой доход в 20000 рублей из-за кризиса. Авторы листовки как бы иронизируют, что доходы москвичей растут и пример тому -Алексея Шапошникова, показанные в его декларации о доходах за 2019 год."Дорогие все. Законодательную власть Москвы возглавляет человек с необъяснимым доходом в 2 млрд рублей. Давайте обнулим его рейтинг. Особенно если живете в Свиблово, Северном Медведково, Южном Медведково. Распечатайте и распространите в своих подъездах", - пишет Навальный в своих популярных аккаунтах в соцсетях, продвигая свою агитационную продукцию.