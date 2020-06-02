 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Мнения     02.06.2020 13:30

Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Шапошникова

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

2 июня. Mossovetinfo.ru - Оппозиционный политик и топ-блогер Алексей Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. На ресурсах Навального выложен для открытого скачивания и тиражирования макет листовки, которая, по мнению Навального, позволит обнулить рейтинг Шапошникова.

Листовка (см. в прикрепленном файле) выпущена от имени мэра Москвы Сергея Собянина и Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, которые объясняют почему москвичам решено не выплачивать прямой доход в 20000 рублей из-за кризиса. Авторы листовки как бы иронизируют, что доходы москвичей растут и пример тому - 2 миллиарда рублей дохода Алексея Шапошникова, показанные в его декларации о доходах за 2019 год.

"Дорогие все. Законодательную власть Москвы возглавляет человек с необъяснимым доходом в 2 млрд рублей. Давайте обнулим его рейтинг. Особенно если живете в Свиблово, Северном Медведково, Южном Медведково. Распечатайте и распространите в своих подъездах", - пишет Навальный в своих популярных аккаунтах в соцсетях, продвигая свою агитационную продукцию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку

Лента новостей

13:30 Мнения Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Шапошникова

13:19 Другое Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

13:11 Власть Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью - Чернышенко

12:38 В России Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению голосования по поправкам в Конституцию

12:37 Общество Полицейские с одинаковыми номерами жетонов появились на улицах Москвы

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru