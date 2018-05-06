11:07 Общество МЧС: в Москве 6 мая ожидаются гроза и сильный ветер
10:43 Общество Член СПЧ Шевченко потребовал срочного созыва СПЧ из-за использования «казаков» против митингующих
10:24 Общество Навальный отпущен из полиции ночью
21:40 Город (Москва и область) В Москве и области в ближайшие часы МЧС ожидает грозу и усиление ветра до 18 м/с
20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы
10:24 Общество Навальный отпущен из полиции ночью
20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками
17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету
16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы
14:16 Общество Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартует в столице