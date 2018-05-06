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Общество     06.05.2018 10:24

Навальный отпущен из полиции ночью

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Теги:  Навальный  полиция  суд 

6 мая. Mossovetinfo.ru - Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, задержанный во время акции протеста в Москве 5 мая, был отпущен из полицейского отдела «Красносельский» ночью 6 мая. Об этом Навальный сообщил в своем микроблоге @navalny

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда», - сообщил Навальный. Также он привел фото своих «правонарушений» - призывов в телетрансляциях приходить на акцию 5 мая.

По информации СМИ, суд над Навальным должен состояться 11 мая.



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Теги: 
Навальный  полиция  суд 

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