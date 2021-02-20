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Общество     20.02.2021 19:39

Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана

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Теги:  Навальный  Алексей Навальный  суд  клевета  приговор 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорила его к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Кроме того, суд направил в СК материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана.

Дело о клевете было возбуждено летом 2020 года из-за комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран войны Игнат Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию. 

Из-за болезни Навального дело было приостановлено и возобновилось 4 февраля. В ходе суда Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. Сам Навальный свою вину не признал. Прокурор просил для Навального штраф в размере 950 тысяч рублей.

Позднее заседания суда состоялись 13 и 16 февраля. В ходе второго заседания судья вынесла Навальному около 15 предупреждений за его поведение. В результате, в ходе третьего заседания представитель гособвинения попросила выделить в отдельное производство оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи и направить материалы для рассмотрения в московское ГСУ СК РФ.

Ранее в пятницу Мосгорсуд постановил отклонить апелляцию адвокатов Навального и оставить в силе приговор о замене Навальному условного срока на реальный по делу Ив Роше, согласно которому Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

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Теги: 
Навальный  Алексей Навальный  суд  клевета  приговор 

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