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Другое     14.04.2021 12:28

Сборная России по футболу перед Евро-2021 сыграет контрольные матчи с Польшей и Болгарией

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Теги:  футбол  Евро-2021  сборная России по футболу  контрольные матчи 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Определились соперники сборной России по футболу в контрольных матчах перед чемпионатом Европы, сообщается на официальном сайте РФС.

1 июня в польском Вроцлаве россияне сыграют со сборной Польши. 5 июня в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина российская сборная примет команду Болгарии.

Стартовый матч чемпионата Европы сборная России сыграет 12 июня в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии. Также в групповом этапе российская команда сыграет со сборными Финляндии и Дании.

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Карта места

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Теги: 
футбол  Евро-2021  сборная России по футболу  контрольные матчи 

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