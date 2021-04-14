Сборная России по футболу перед Евро-2021 сыграет контрольные матчи с Польшей и Болгарией

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Определились соперники сборной России по футболу в контрольных матчах перед чемпионатом Европы, сообщается на официальном сайте РФС.



1 июня в польском Вроцлаве россияне сыграют со сборной Польши. 5 июня в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина российская сборная примет команду Болгарии.



Стартовый матч чемпионата Европы сборная России сыграет 12 июня в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии. Также в групповом этапе российская команда сыграет со сборными Финляндии и Дании.