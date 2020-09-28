10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

28.09.2020, MOSSOVETINFO.RU - Утром 28 сентября 2010 года новостные ленты распространили информацию об Указе Президента России Дмитрия Медведева «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы».



Медведев, находящийся в это время с визитом в Китае постановил:

1. Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

2. Назначить Ресина Владимира Иосифовича временно исполняющим обязанности мэра Москвы на период до вступления в должность лица, наделённого полномочиями мэра Москвы.".

Указ вступил в силу со дня его подписания.



Юрий Лужков узнал новость об Указе встречаясь в своем кабинете с депутатами Мосгордумы, пришедшими поздравить его с уже прошедшим Днем рождения. Предыдущую неделю Лужков был в Австрии, в недельном отпуске, где и отметил 21 сентября свою 74 годовщину со дня рождения. В зал заседаний правительства 28 сентября Лужков уже не пошел и первое правительство послелужковской эпохи проводил Владимир Ресин.



А уже 10 октября Д.Медведев выбрал из представленных партией "Единая Россия" кандадатуру Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра. 21 октября 2010 года Сергей Собянин по представлению Дмитрия Медведева утверждён в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме.

В чем успешны и не успешны эти две пятилетки Собянина - разговор отдельный.



Вспомним основные события июля, августа 2010 года: в какой обстановке уходил Лужков и как "уходили" Лужкова.



Многие эксперты полагают, что "последняя капля" побудившая Медведева подписать Указ об отрешении, это письмо Лужкова в адрес Медведева, которое тогда еще еще мэр Москвы Юрий Лужков передал руководителю Администрации президента РФ Сергею Нарышкину вечером 27 сентября. В Китае, в Пекине, где тогда был Медведев, уже взошло солнце следующего дня...



Письмо Лужкова Медведеву начиналось со слов: "17 сентября 2010 года руководитель Вашей администрации г-н Нарышкин С. Е. пригласил меня в Кремль и сообщил, что имеет от Вас поручение поставить передо мной вопрос о моем увольнении с должности мэра г. Москвы.

Я, естественно, задал вопрос о том, какие основания есть для досрочного прекращения полномочий. В ответ услышал: «по недоверию». На вопрос: на чем основано недоверие, четкого ответа не получил. После короткого, но бессодержательного обсуждения, мне было предложено подать заявление «по собственному желанию», и тогда, «уйду спокойно. Но если этого не будет, то буду освобожден Указом Президента с вышеприведенным основанием. Мне было дано время подумать «до завтра», а на следующий день, видимо поняв, что согласия с моей стороны не будет, предложено подумать неделю, тем более, что это была запланированная ранее неделя моего отпуска."



В письме президенту от 27 сентября Лужков раскритиковал Медведева за недемократические подходы приведении дискуссий. "У нас в стране страх высказывать свое мнение существует с 37-го года. Если руководство страны такими высказываниями только поддерживает этот страх, если в нашей Государственной Думе говорят, что парламент – не место для дискуссий, то легко перейти к ситуации, когда в стране есть только один руководитель, слова которого «ложатся в граните» и которому надо следовать во всем и беспрекословно. Как это сопоставить с вашими призывами к «развитию демократии»?", - спрашивал Лужков Медведева.



"Еще одно заявление, сделанное Вами, в рамках Ярославского форума по демократии: «кто не согласен, может идти в оппозицию». Это напоминает ставшее уже историческим: «кто не с нами – тот против нас», - также написал Лужков президенту.



Полный текст (скрин) письма мэра - в прикрепленных файлах. Завершалось это письмо словами: "Ваша администрация, с ведома или без, завела своими действиями политическую ситуацию в тупик. Всякие «Немцовы» и другие «вечно несогласные» получили прекрасный шанс прокричать: «господин Президент, если вы не снимете Лужкова, Вы – слабый руководитель».

С другой стороны, повод в виде написанной мною статьи – несостоятелен. Уговорить меня подать заявление «по личной просьбе» невозможно. За кресло мэра – не держусь, но службой москвичам – дорожу.

Вариантов всего два: при наличии весомых оснований, освободить меня или публично отмежеваться от тех, кто сделал Вам такую дикую услугу.

Решение за Вами, господин Президент.

Искренне. Честь имею. Юрий Лужков".



Владимир Путин, который был тогда Премьер-министром РФ, комментируя 28 сентября отставку мэра Москвы Юрия Лужкова, заявил, что Лужкову "нужно было своевременно предпринять необходимые шаги для нормализации ситуации". Путин отметил, что "совершенно очевидно, что отношения у мэра Москвы с президентом не сложились, а между тем мэр является подчиненным президента, а не наоборот".



Напомним, что лето 2010 года знаменито своими аномальными пожарами, горящими торфянниками в Московской и ряде соседних областей. Многодневным, многонедельным, буквально убивающим смогом.



9 августа 2010 года Руководитель департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский подтвердил на пресс-конференции катастрофический рост смертности в Москве из-за аномальной жары и смога. "В обычные дни умирает 360-380 человек в день, а сейчас - около 700. ", - сказал А.Сельцовский.



В тот же день мэр Москвы Юрий Лужков, досрочно прервав отпуск и лечение от спортивной травмы, приступил к исполнению обязанностей мэра. Неделей ранее пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой заявил СМИ, что в Москве нет кризисной ситуации и нет видимых причин для возвращения Юрия Лужкова из отпуска. Это заявление вызвало поток критики и негодования.

По разным оценкам из-за аномальной жары и смога в период июля-сентября в Москве произошло 20-40 тысяч "дополнительных" смертей...



В середине августа Юрий Лужков официально отменил торжественную театрализованную церемонию открытия Дня города – 2010. Также отменен праздничный прием от имени мэра Москвы, Правительства Москвы и Мосгордумы - все сэкономленные средства пойдут на помощь пострадавшим от природных пожаров и закупку новых машин "скорой помощи" для Москвы.



16 августа 2010 года Прокуратура Москвы сообщила, что оспаривает право на земли супруги Лужкова и направила в Тверской районный суд заявление о признании распоряжений Лужкова недействительными, поскольку они противоречат требованиям закона "О международных договорах РФ". Ранее в июне Дмитрий Медведев назвал ситуацию с незаконной застройкой участков, предназначенных для размещения иностранных посольств в Москве, «неприличной». Главам Минэкономразвития и Росимущества поручено принять «исчерпывающие меры, включая суд».



В понедельник 6 сентября в «Российской газете» была опубликована статья Лужкова, в которой Лужков поддержал существующий вариант автотрассы Москва - Санкт-Петербург и назвал «маниловщиной» решение Дмитрия Медведева приостановить строительство дороги через Химкинский лес. "Мы не столь богаты, чтобы исполнять такие весьма недешевые маниловские идеи", - написал Ю.Лужков, комментируя один из альтернативных вариантов трассы.



9 сентября в Кремле расценивают как бесперспективные попытки некоторых представителей московских властей вбить клин в отношениях между президентом страны и премьер-министром. "Это явно недопустимо, абсолютно не соответствует реальным отношениям между главой государства и председателем правительства", - заявил "Интерфаксу" источник в администрации президента. По мнению источника агентства, в ряде московских СМИ прослеживаются попытки некоторых представителей столичных властей столкнуть президента и премьера. По словам представителя кремлевской администрации, "очевидно, что подобные попытки не останутся без соответствующей реакции".



С четверга 9 сентября телеканал НТВ анонсирует показ разоблачительного расследования о деятельности московского мэра Юрия Лужкова. Передача «Дело в кепке», подготовлена дирекцией «Чрезвычайное происшествие. Расследование» показана в самое рейтинговое время 10 сентября. Также в воскресный день 13 сентября 2010 года сюжеты о деятельности мэрии Москвы показали Первый канал и телеканал «Россия».



15 сентября Единороссы Мосгордумы осудили федеральные телеканалы. Было принято заявление Мосгордумы "О тенденциозной кампании в средствах массовой информации, направленной на дискредитацию московских властей".



15 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем блоге заявил, что почетная отставка Лужкова вряд ли ожидает. "Мэр Москвы Юрий Лужков уйдет в отставку. Это всего лишь вопрос времени. Он должен уйти сейчас, тогда это будет относительно спокойно. А почетная отставка, как, например, у Муртазы Рахимова, Юрия Лужкова вряд ли ожидает. Чем дольше он тянет, тем худший вариант предстоит", - написал Жириновский.



16 сентября Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, отвечая сегодня на вопросы журналистов по информационной ситуации вокруг мэра Москвы Юрия Лужкова, сказал, что оснований для отставки мэра Москвы Юрия Лужкова "больше, чем достаточно", но слово в этом вопросе - "за руководством" ...



17 сентября (пятница) 2010 года руководитель администрации президента С.Нарышкин . пригласил Лужкова в Кремль и сообщил, что президент поручил сообщить об увольнении с должности мэра г. Москвы. Лужкову предлагалось в течение суток написать заявление по собственному желанию, или он будет уволен по недоверию.



18 сентября Лужков сообщил, что он уходит в недельный отпуск. Администрация президента дала ему неделю для размышлений.



18 сентября на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов мэр Москвы пришел в часах за 400 000 долларов, купить которые не смог даже король Испании. Об этом сообщила газета «Твой день» (21.09.2010, У Лужкова время – деньги). Чуть позже заседания генсовета ФНПР Лужков сообщил, что, что с понедельника будет находиться в отпуске в Австрии, где отметит 21 сентября свое 74-летие.



21 сентября Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил мэра Москвы Юрия Лужкова с днем рождения, направив мэру Москвы телеграмму на Тверскую 13 с текстом, следующего содержания:

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЗАСЛУЖЕННЫМ АВТОРИТЕТОМ КАК КОМПЕТЕНТНЫЙ И ОПЫТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, НАДЕЛЕННЫЙ БОЛЬШИМ ОРГАНИЗАТОРСКИМ ТАЛАНТОМ РУКОВОДИТЕЛЬ.

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ В ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО".

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил мэра Москвы Юрия Лужкова с днем рождения "в протокольном порядке", поскольку глава правительства традиционно поздравляет всех глав российских регионов.



В то же время. 21 сентября, В.Жириновский своеобразно поздравил Лужкова, пожелав мэру Москвы «тихо и спокойно напишите заявление об отставке».

В тексте «поздравления», распространенном пресс-службой ЛДПР, говорится: «Мэру Москвы подарком от ЛДПР пусть станет мой искренний прозорливый совет: Юрий Михайлович, сделайте то, чего от вас уже давно ждут – тихо и спокойно напишите заявление об отставке. И тогда этот День Вашего рождения войдет в анналы истории, Вы превратите его в настоящий праздник не только для себя и своей семьи, но и для всех москвичей, всех жителей России».

Жириновский отмечает: «я понимаю, что тревожное ожидание уголовных дел, громких отставок и массовых финансовых проверок бизнеса Елены Николаевны не позволяют Лужкову в этот торжественный День полноценно почувствовать себя именинником».

Обращаясь к Лужкову, Жириновский пишет: «Оглянувшись назад с высоты своего возраста, посмотрите, сколько загубленных судеб и растерзанных душ москвичей! Они ждали от вас помощи и поддержки, а в итоге им пришлось доживать свои дни в нищете и смоге. С Днем рождения, дорогой Юрий Михайлович. К сожалению, тысячи москвичей, безвременно ушедших из жизни этим летом, не смогут присоединиться к моим поздравлениям».



21 сентября «Ведомости» сообщили, что вопрос об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова решен окончательно. В правительстве, с руководством которого также поговорил Лужков, предложили в течение двух-трех недель решить, на какую работу он хотел бы перейти, говорит источник в мэрии. Об этом сообщают сегодня «Ведомости» (21.09.2010, Неделя Лужкова / Наталья Костенко, Бэла Ляув, Максим Гликин, Екатерина Дербилова)



27 сентября мэр Москвы Юрий Лужков приступил к работе после недельного отпуска. Это был его последний полный рабочий день в качестве мэра.