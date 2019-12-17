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Город (Москва и область)     17.12.2019 08:24

Билетные автоматы с новым интерфейсом начали тестировать в метро

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Теги:  метро  МЦД  билеты  билетные автоматы  интерфейс 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – На станции «Белорусская» Замоскворецкой линии метро началось тестирование билетных автоматов с обновленным интерфейсом, сообщается на портале mos.ru.

Новый интерфейс для билетных автоматов был разработан с учетом открытия Московских центральных диаметров и других потребностей пассажиров.

Интерфейс позволяет выбрать нужный тип билета для проезда по МЦД непосредственно на главном экране, не совершая лишних действий. Кроме того, в обновленном билетном автомате теперь можно записать на карту «Тройка» билет «ТАТ» для проезда на наземном транспорте, а также пополнить транспортную карту на любую сумму, а не только кратную 50 рублям.

Сообщается, что новый интерфейс будет вводиться поэтапно. В ближайшее время он будет установлен на билетные автоматы в общем вестибюле станции «Комсомольская» и на станции «Парк Победы», а затем постепенно на всех автоматах всех станций метро и МЦК.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦД  билеты  билетные автоматы  интерфейс 

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