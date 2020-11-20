21 ноября. Mossovetinfo.ru – Главную Новогоднюю елку страны доставят в Кремль 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами президента РФ Елену Крылову.



Министерство энергетики Московской области сообщило, что главную елку страны выбрали в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Дереву более 100 лет. Срубить ее планируется 9 декабря, после чего ее доставят в Кремль и установят на Соборной площади.



Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, в этом году Кремлевская елка будет проведена без зрителей, однако трансляцию представления можно будет увидеть по телевидению и в интернете.