Начался прием заявок на стажировку в Правительстве Москвы

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Открылся прием заявок на участие в новом потоке проекта «Стажировка в Правительстве Москвы» — он продлится до 21 апреля. Стать стажерами могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого на карьерном портале необходимо заполнить анкету, выбрав одно из семи направлений: «Городскую экономику», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «Комфортную городскую среду» или «ИТ-город». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.



Молодых специалистов ждет отбор и подготовительный курс в «Карьерной школе». Во время него кандидаты познакомятся со структурой и функциями Правительства Москвы и смогут развить навыки, которые пригодятся на стажировке.



Затем молодым людям предстоит пройти онлайн-тестирование на умение анализировать информацию, знание русского языка, компьютерную грамотность, а также этап видеоинтервью. В финале вступительных испытаний студенты и выпускники будут решать реальные задачи, которые подготовят для них столичные органы власти. 185 сильнейших кандидатов войдут в число стажеров Правительства Москвы. К работе они приступят 1 августа 2024 года.



Стажировка длится полгода. За это время каждый участник поработает в трех местах — это позволит попробовать себя в разных проектах: от организации городских мероприятий до создания полезных сервисов для москвичей.



Стажеры выберут подходящий им график — 20 или 40 часов в неделю. Кроме того, они будут получать заработную плату.



Помимо увлекательной работы по развитию города, стажеры будут посещать различные мероприятия, которые помогут им развить профессиональные навыки и вырасти как специалистам: мастер-классы, лекции, встречи с руководителями столичных организаций.



Программа стажировок реализуется в Москве с 2011 года. Она дает возможность мотивированным студентам начать карьеру в столичных органах власти и городских организациях. За это время выпускниками программы стали более 1,7 тысячи человек.