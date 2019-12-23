23 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автомобильное движение по первому участку новой автомобильной трассы Марьино – Саларьево.



Участок новой трассы протяженностью 3,2 километра проходит от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На новой дороге две полосы движения в каждую сторону, с обеих сторон обустроены тротуары, также обустроены дорожки для прохода к Хованскому кладбищу. Прилегающую территорию благоустроили.



Протяженность всей новой трассы составит 12 километров. Дорога Марьино – Саларьево станет фактически дублером Киевского и Калужского шоссе, разгрузит эти трассы и поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до станций метро «Филатов луг» и «Саларьево».