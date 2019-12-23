Другие материалы
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Город (Москва и область)
23.12.2019, 15:45
Открыт первый участок автодороги Марьино - Саларьево
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автомобильное движение по первому участку новой автомобильной трассы Марьино – Саларьево. Участок новой трассы протяженностью 3,...
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Город (Москва и область)
23.12.2019, 14:22
С 25 декабря в центре Москвы начнется перекрытие улиц
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение в центре Москвы в преддверии новогодних праздников начнут перекрывать с 25 декабря, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы. Сообщается, чт...
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Город (Москва и область)
23.12.2019, 13:20
Оставшиеся в Москве обманутые дольщики получат жилье в течение трех лет - Хуснуллин
23 декабря. Mossovetinfo.ru – На настоящий момент в Москве остается примерно 13 тысяч дольщиков в 34 домах, свое жилье они получат в течение трех лет, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в видео...