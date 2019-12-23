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Город (Москва и область)     23.12.2019 15:45

Открыт первый участок автодороги Марьино - Саларьево

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Теги:  дороги  ТиНАО  открытие 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автомобильное движение по первому участку новой автомобильной трассы Марьино – Саларьево.

Участок новой трассы протяженностью 3,2 километра проходит от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На новой дороге две полосы движения в каждую сторону, с обеих сторон обустроены тротуары, также обустроены дорожки для прохода к Хованскому кладбищу. Прилегающую территорию благоустроили.

Протяженность всей новой трассы составит 12 километров. Дорога Марьино – Саларьево станет фактически дублером Киевского и Калужского шоссе, разгрузит эти трассы и поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до станций метро «Филатов луг» и «Саларьево».


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Карта места

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Теги: 
дороги  ТиНАО  открытие 

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