18 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном сайте-блоге о Стратегии развития зд...

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Со старта Программы реновации жилья в Москве "введены в эксплуатацию 307 домов по всей Мо...