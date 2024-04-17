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Город (Москва и область)     18.04.2024 07:10

Собянин рассказал о Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

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Теги:  Собянин  здравоохранение  стратегия  развитие  власть  эффективность 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном сайте-блоге о Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

"Наша цель – лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Качественные медицинские услуги и уход для всех категорий горожан, включая семьи с детьми и пожилых людей", - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что для этой цели предстоит решить четыре основные задачи, опираясь на прочный фундамент, созданный за последнее десятилетие:

"1) завершить модернизацию инфраструктуры городского здравоохранения;

2) продолжить разработку и внедрение новых московских стандартов медицинской помощи;

3) продолжить активную работу в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений;

4) обеспечить непрерывное повышение квалификации московских врачей, медицинских сестер и других специалистов".

Предполагается, что "время ожидания приема врача в поликлинике сократилось с 30 до 7 минут. Порядка 90% пациентов могут записаться к терапевту в день обращения".

Подробнее о Стратегии развития здравоохранения в Москве до 2030 года смотрите в личном сайте-блоге Мэра.

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Теги: 
Собянин  здравоохранение  стратегия  развитие  власть  эффективность 

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