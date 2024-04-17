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Собянин сообщил о темпах выполнения программы реновации жилья
17 апреля — Mossovetinfo.ru — Со старта Программы реновации жилья в Москве "введены в эксплуатацию 307 домов по всей Мо...