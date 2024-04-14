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Город (Москва и область)     17.04.2024 08:38

Собянин сообщил о темпах выполнения программы реновации жилья

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Теги:  жилье  реновация  программа реновации  список домов  Собянин 

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Со старта Программы реновации жилья в Москве "введены в эксплуатацию 307 домов по всей Москве. 472 здания, или 9 млн кв. метров жилья, — в работе", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Порядка 147 тысяч горожан уже заключили договоры на квартиры, свыше 136 тысяч — отпраздновали новоселье, больше 25 тысяч оформляют документы или занимаются переездом", - сообщает мэр.

По информации Собянина "в этом году готовы 3 здания, под заселение передано 18 домов. Для организации волнового переселения подобрано ещё 12 территорий".

В январе нынешнего года Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества сообщал, что в столице уже введено в эксплуатацию 304 новых современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Строится 219 домов с общей площадью помещений более 4,1 миллиона квадратных метров.

В августе 2017 года московские власти сформировали и утвердили Программу реновации и опубликовали список домов, вошедших в программу реновации жилья. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

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Теги: 
жилье  реновация  программа реновации  список домов  Собянин 

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