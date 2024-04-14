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Собянин сообщил о темпах выполнения программы реновации жилья
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16.04.2024, 07:04
Собянин: для студентов МГТУ им. Баумана построили комплекс «Стрела» и «Спектр»
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Для студентов МГТУ им. Баумана построили многофункциональный комплекс «Стрела» и «Спе...
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14.04.2024, 18:04
В Москве фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в 2 раза - Госдума
14 апреля — Mossovetinfo.ru — С открытием сезона проката электросамокатов в Государственную Думу стали поступать мн...