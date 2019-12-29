29 декабря. Mossovetinfo.ru – Искусственный снег на Тверскую улицу привезли с катков для создания сноубордической горки, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк.



Немерюк рассказал, что обычно снег, который машины нарезают для катков, переплавляется, однако было решено его использовать для создания сноубордической горки на Тверской улице.



Немерюк также сообщил, что аналогичная горка с 13 декабря уже работает на Новом Арбате.