29 декабря. Mossovetinfo.ru – Искусственный снег на Тверскую улицу привезли с катков для создания сноубордической горки, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк рассказал, что обычно снег, который машины нарезают для катков, переплавляется, однако было решено его использовать для создания сноубордической горки на Тверской улице.
Немерюк также сообщил, что аналогичная горка с 13 декабря уже работает на Новом Арбате.
12:13 Город (Москва и область) Власти Москвы объяснили появление искусственного снега в центре города
19:01 Город (Москва и область) Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
17:26 Город (Москва и область) График движения электричек в Московском регионе изменится в праздники
15:09 Город (Москва и область) Программа реновации не ухудшит транспортную ситуацию в Москве - Собянин
14:20 Город (Москва и область) Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат