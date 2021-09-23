Для многих голосование с помощью ДЭГ — иллюзия в стиле Коперфильда

Стиль защиты московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) «экспертами» и пропагандистами сводится к банальному набору слоганов:

— вы можете верить или не верить, сомневаться в результатах или принимать их, но за электронным голосованием и блокчейном будущее;

— никто не доказал и не докажет фальсификации ДЭГ;

— это удобно и надежно. И прочее, прочее.



Чуть особняком идут тезисы, что, зарегистрировавшись в ДЭГ,«можно быть кухаркой, лежа на диване, и управлять страной». После выборов резко пропала ранее популярная тема — «кто возьмет билетов пачку — зарегистрируется в ДЭГ — тот получит водокачку (миллион призов)». Про то, что главные выборы года в столице превратили в лотерею, — разговор отдельный.



Если уйти от пропаганды и агитации в стиле «лучше быть здоровым и богатым…» и посмотреть на фактическое состояние итогов ДЭГ на день завершения голосования, на день подсчета результатов выборов, то все очень неоднозначно, если не сказать — иллюзорно, плачевно.

— Мы видим какую-то запредельную непрозрачность процедуры. Знаменитые «три наперстка» из лихих 90-х по сравнению с ДЭГ вызывают большее доверие.

— Невозможность для многих зарегистрироваться в системе ДЭГ; постоянное зависание системы и трудности при голосовании на фоне заявлений о простоте; феноменальная задержка процедуры подсчета голосов до времени, когда те, кто считал «живые» бюллетени, уже приехали домой и сладко спали, в совокупности с непрозрачностью процедуры, закрытием возможности наблюдать подсчет, фактически вероломностью в этой части декларируемой надёжности и прозрачности; отсутствие законодательного механизма регламентирования процедуры ДЭГ — все это делегитимизировало московские выборы среди большой части избирателей.



Опрокидывание очного голосования через черный ящик системы ДЭГ в Москве в ночь после выборов в последующие дни сформировало устойчивый фундамент, на котором «умная» думская оппозиция будет создавать поствыборную протестную повестку в столице. И для последующих выборов в Москве, в том числе уже приближающихся выборов мэра, это создаст заметные трудности.



Мобилизация недоверия к честности московских властей будет нарастать по мере подачи и рассмотрения исков в судах с требованием отменить результаты голосования в системе ДЭГ.



Все это происходит и будет происходить на фоне, когда попытки властей что-то объяснить, демонстрируют новые косяки, новую путаницу и пренебрежительное отношение к избирателям и все больше укрепляют недоверие к властям, делигитимизируют выборы по ДЭГ.

Достаточно напомнить, как накануне тема «пересчета голосов» в ДЭГ за несколько часов трансформировалась в тему «перерасчета», «аудита», «сверки», «разъяснения» и т.д.



На этом фоне глава Центризбиркома Элла Панфилова уже заявила, что московская система ДЭГ больше не будет применяться на выборах. Finita la commedia — «комедия окончена»?



P. S. Как я и писал сразу же в минуты начала процедуры подсчета голосов по ДЭГ под фотографией, на которой глава технической части системы Артем Костырко начинает процедуру соединения электронных ключей, — «Коперфильд в сторонке нервно грызет ногти?»…



ЮРИЙ ЗАГРЕБНОЙ



Продолжение темы последует.