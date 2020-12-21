 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     22.12.2020 14:30

Песков: у Навального наблюдаются мания преследования и мания величия

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Алексей Навальный  расследование  отравление 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у блогера Алексея Навального есть признаки мании преследования и мании величия.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также заявил, что в Кремле до сих пор нет никаких данных о том, что Навальный был отравлен, а также напомнил, что российская сторона не раз пыталась получить такие данные у немецких, шведских и французских коллег, которые заявили об отравлении, а также от ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Однако такие данные так и не были предоставлены.

Песков также заявил, что так называемое «расследование» Навального о его отравлении в Кремле не смотрели, так как «хватает другой работы». Комментируя «расследование» Навального, Песков предложил исходить из той оценки, которую ему дала ФСБ России.

Ранее Навальный разместил в интернете так называемое «расследование», в котором утверждается, что он, представившись помощником главы Совбеза и экс главы ФСБ Николая Патрушева, поговорил со своим отравителем.

В Центре общественных связей ФСБ видеоматериал Навального назвали подделкой» а также отметили, что это спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов ФСБ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Алексей Навальный  расследование  отравление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:48 В России Авиакомпания «Победа» в конце декабря открывает полеты в Германию и Словакию

14:30 Мнения Песков: у Навального наблюдаются мания преследования и мания величия

13:25 В России Шлагбаумы, мешающие проезду пожарной техники, демонтируют в России с 1 января

13:00 Власть Путин подписал закон о праве экс-президента пожизненно быть сенатором

12:54 В мире В санкционный список США попали СВР и Минобороны России

Актуальные материалы

08:25 Город (Москва и область) Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро

11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru