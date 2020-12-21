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22.12.2020, 14:30
Песков: у Навального наблюдаются мания преследования и мания величия
22 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у блогера Алексея Навального есть признаки мании преследования и мании величия. «Я, наверное, чуть-...
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Мнения
22.12.2020, 09:56
Инфекционист прогнозирует усиление заразности коронавируса через пять-семь лет
22 декабря. Mossovetinfo.ru - В следующие пять - семь лет заразность коронавируса может вырасти, но при этом заболевание будет вызывать меньше осложнений, такой прогноз в интервью РИА Новости дал и...
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Мнения
21.12.2020, 22:32
Генпрокурор США: мошенничество на выборах президента не повлияло на их исход
21 декабря. Mossovetinfo.ru - Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр не видит оснований для проведения специальных расследований по нарушениям на прошедших выборах президента США и не ...