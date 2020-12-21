22 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у блогера Алексея Навального есть признаки мании преследования и мании величия.



«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», - приводит слова Пескова РИА Новости.



Пресс-секретарь президента также заявил, что в Кремле до сих пор нет никаких данных о том, что Навальный был отравлен, а также напомнил, что российская сторона не раз пыталась получить такие данные у немецких, шведских и французских коллег, которые заявили об отравлении, а также от ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Однако такие данные так и не были предоставлены.



Песков также заявил, что так называемое «расследование» Навального о его отравлении в Кремле не смотрели, так как «хватает другой работы». Комментируя «расследование» Навального, Песков предложил исходить из той оценки, которую ему дала ФСБ России.



Ранее Навальный разместил в интернете так называемое «расследование», в котором утверждается, что он, представившись помощником главы Совбеза и экс главы ФСБ Николая Патрушева, поговорил со своим отравителем.



В Центре общественных связей ФСБ видеоматериал Навального назвали подделкой» а также отметили, что это спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов ФСБ.

