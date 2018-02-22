Другие материалы
-
Общество
25.02.2018, 15:49
5-8 тысяч человек участвовали в марше памяти Немцова
25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Несколько тысяч человек приняли 25 февраля участие в Марше Немцова в центре столицы. По данным московской полиции участвовало 4,5 тысячи человек, по данным волонтеров ...
-
Общество
25.02.2018, 10:11
Российские спортсмены – чемпионы Олимпиады по хоккею
25 февраля /Mossovetinfo.ru/ В финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане 25 февраля российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу на 10-й минуте оверт...
-
Общество
22.02.2018, 23:22
Глава предвыборного штаба Навального Волков арестован на 30 суток
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - За повторное нарушение правил проведения массового мероприятия 22 февраля Симоновский районный суд Москвы арестовал главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонид...