5-8 тысяч человек участвовали в марше памяти Немцова



25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Несколько тысяч человек приняли 25 февраля участие в Марше Немцова в центре столицы. По данным московской полиции участвовало 4,5 тысячи человек, по данным волонтеров «Белого счетчика» - более 7,6 тысяч человек.



На разных этапах во главе колонны были растяжки: «Возмездие неизбежно – «Не забудем, не простим!»», «Эти пули в каждого из нас».



В начале сбора колонн, на Страстном бульваре, участники могли получить флаги России и плакаты. Корреспондент ИА «Моссовет» отметил среди плакатов с фотографиями Немцова и цитатами из его речей, выступлений, - такие:: «Демократия – это право выгонять власть», «Задачи оппозиции – просвещение и правда!», «Это моя страна», «В России дефицит свободы, дефицит правды», «Свобода стоит дорого», «Чекистам верить нельзя», «Марши и митинги – протесты смелых людей», «Сила в правде, а правда за нами», «Наше преимущество перед режимом – это честность», «Не врать и не воровать», «Между карьерой и принципами я всегда выбираю принципы», «Свобода стоит дорого», «Российская власть боится собственного народа» и – другие. Также были плакаты с надписями: «Борись», «Я не боюсь».



Некоторые лозунги, в том числе с упоминанием президента РФ, не разрешили проносить через пункты досмотра участников шествия.



Колонна прошла по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекту Академика Сахарова (от Сретенского бульвара до ул. Садовая-Спасская).



Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.