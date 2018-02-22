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Общество     25.02.2018 15:49

5-8 тысяч человек участвовали в марше памяти Немцова

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Теги:  Немцов  марш памяти  Москва  шествие 


25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Несколько тысяч человек приняли 25 февраля участие в Марше Немцова в центре столицы. По данным московской полиции участвовало 4,5 тысячи человек, по данным волонтеров «Белого счетчика» - более 7,6 тысяч человек.

На разных этапах во главе колонны были растяжки: «Возмездие неизбежно – «Не забудем, не простим!»», «Эти пули в каждого из нас».

В начале сбора колонн, на Страстном бульваре, участники могли получить флаги России и плакаты. Корреспондент ИА «Моссовет» отметил среди плакатов с фотографиями Немцова и цитатами из его речей, выступлений, - такие:: «Демократия – это право выгонять власть», «Задачи оппозиции – просвещение и правда!», «Это моя страна», «В России дефицит свободы, дефицит правды», «Свобода стоит дорого», «Чекистам верить нельзя», «Марши и митинги – протесты смелых людей», «Сила в правде, а правда за нами», «Наше преимущество перед режимом – это честность», «Не врать и не воровать», «Между карьерой и принципами я всегда выбираю принципы», «Свобода стоит дорого», «Российская власть боится собственного народа» и – другие. Также были плакаты с надписями: «Борись», «Я не боюсь».

Некоторые лозунги, в том числе с упоминанием президента РФ, не разрешили проносить через пункты досмотра участников шествия.

Колонна прошла по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекту Академика Сахарова (от Сретенского бульвара до ул. Садовая-Спасская).

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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Карта места

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Теги: 
Немцов  марш памяти  Москва  шествие 

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