Вход под мостом

• викарии Святейшего Патриарха;

• благочинные церковных округов Москвы;

• наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей с насельниками;

• настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий;

• учащиеся духовных учебных заведений Патриаршей епархии;

• прихожане столичных храмов и обителей;

• архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне епархий Московской митрополии;

• все желающие разделить радость московского церковного торжества.

31 августа — Mossovetinfo.ru — 6 сентября 2026 года, в день празднования Собора Московских святых, в столице состоится Общемосковский крестный ход. Шествие возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Время сбора: с 10:00. Место сбора: набережная у Храма Христа Спасителя.Во главе Крестного хода будет пронесена Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия». Это чудотворный список, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала XVII века.Также 31 августа председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что частицы мощей князя Дмитрия Донского планируют пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. «Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет», - сказал Легойда.повторяет путь шествия 2025 года:От Храма Христа Спасителя → по набережным → к Новодевичьему монастырю (по набережным и Хамовническому валу).Протяженность маршрута: около 6,5 километров.Остановка с молебном предусмотрена на повороте с набережной к Хамовническому валу (перед святынями).После молебна шествие продолжает движение до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения.. На входе установлены рамки металлодетекторов и интроскопы. К месту входа можно пройти несколькими маршрутами:--- От метро «Китай-город» → Выход № 13 на Китайгородский проезд → Пройти по Китайгородскому проезду к Москве-реке → Перейти Москворецкую набережную по наземному переходу → Выйти к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом. —Время в пути: 10–15 минут;--- Выход № 10 (восточный вестибюль) к Никольской улице (! Важно: выход № 11 (в Богоявленский переулок) временно закрыт) → Пройти по Никольской до Ветошного переулка, затем по Хрустальному переулку → к улице Варварке → Далее по Москворецкой улице к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом. — Время в пути: 10–15 минут;--- От метро «Новокузнецкая» → Выход № 1 на Пятницкую улицу → Пройти по Пятницкой к Водоотводному каналу → Перейти Чугунный мост и выйти к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом — Время в пути: 15–20 минут.Участие открыто для всех желающих. Предварительная регистрация не требуется. Вход свободный.К участию приглашаются:В день проведения Крестного хода в центре Москвы будут введены ограничения дорожного движения. Парковка в районе Храма Христа Спасителя и на прилегающих набережных будет запрещена. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал, чтоТакже организаторы сообщают, чтоколющие и режущие предметы; любые напитки; крупногабаритную технику (большие фотоаппараты, штативы, ноутбуки); аэрозольные баллончики, легковоспламеняющиеся жидкости.