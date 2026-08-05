31 августа — Mossovetinfo.ru — 6 сентября 2026 года, в день празднования Собора Московских святых, в столице состоится Общемосковский крестный ход. Шествие возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Время сбора: с 10:00. Место сбора: набережная у Храма Христа Спасителя.
Во главе Крестного хода будет пронесена Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия». Это чудотворный список, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала XVII века.
Также 31 августа председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что частицы мощей князя Дмитрия Донского планируют пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. «Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет», - сказал Легойда.
Маршрут Общемосковского крестного хода 6 сентября 2026 года
повторяет путь шествия 2025 года:
От Храма Христа Спасителя → по набережным → к Новодевичьему монастырю (по набережным и Хамовническому валу).
Протяженность маршрута: около 6,5 километров.
Остановка с молебном предусмотрена на повороте с набережной к Хамовническому валу (перед святынями).
После молебна шествие продолжает движение до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения.
Проход на маршрут колонны крестного хода будет осуществляться от Большого Москворецкого моста
. Вход под мостом
. На входе установлены рамки металлодетекторов и интроскопы. К месту входа можно пройти несколькими маршрутами:
--- От метро «Китай-город» → Выход № 13 на Китайгородский проезд → Пройти по Китайгородскому проезду к Москве-реке → Перейти Москворецкую набережную по наземному переходу → Выйти к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом. —Время в пути: 10–15 минут;
--- Выход № 10 (восточный вестибюль) к Никольской улице (! Важно: выход № 11 (в Богоявленский переулок) временно закрыт) → Пройти по Никольской до Ветошного переулка, затем по Хрустальному переулку → к улице Варварке → Далее по Москворецкой улице к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом. — Время в пути: 10–15 минут;
--- От метро «Новокузнецкая» → Выход № 1 на Пятницкую улицу → Пройти по Пятницкой к Водоотводному каналу → Перейти Чугунный мост и выйти к Большому Москворецкому мосту. Вход под мостом — Время в пути: 15–20 минут.
Участие открыто для всех желающих. Предварительная регистрация не требуется. Вход свободный.
К участию приглашаются:
• викарии Святейшего Патриарха;
• благочинные церковных округов Москвы;
• наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей с насельниками;
• настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий;
• учащиеся духовных учебных заведений Патриаршей епархии;
• прихожане столичных храмов и обителей;
• архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне епархий Московской митрополии;
• все желающие разделить радость московского церковного торжества.
В день проведения Крестного хода в центре Москвы будут введены ограничения дорожного движения. Парковка в районе Храма Христа Спасителя и на прилегающих набережных будет запрещена. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом.
Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал, что на общемосковский крестный ход не разрешено проносить емкости с напитками, будет организована раздача воды
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Также организаторы сообщают, что запрещено проносить
колющие и режущие предметы; любые напитки; крупногабаритную технику (большие фотоаппараты, штативы, ноутбуки); аэрозольные баллончики, легковоспламеняющиеся жидкости.