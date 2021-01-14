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Общество     14.01.2021 12:31

Адвокат Навального допустил его задержание в аэропорту по возвращении из Германии

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  адвокат  задержание 

14 января. Mossovetinfo.ru – Адвокат Алексея Навального Вадим Кобозев не исключил, что Навального могут задержать в аэропорту, когда он вернется в Россию, и подтвердил, что его клиент находится в федеральном розыске.

«Я не могу сказать, что мы этого ожидаем, но его действительно могут задержать в аэропорту», - приводит слова Кобозева «Интерфакс».

При этом, адвокат отметил, что Навального все равно должны будут отпустить, так как нет никакой меры пресечения, которая бы на него распространялась.

Ранее стало известно, что Навальный объявлен в федеральный розыск по представлению ФСИН.

В среду, 13 января, Навальный, который находился на лечении в Германии, сообщил, что 17 января он прилетит в Россию.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  адвокат  задержание 

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