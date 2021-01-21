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Общество     21.01.2021 17:35

Любовь Соболь задержана за призывы к участию в несанкционированной акции

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Теги:  Любовь Соболь  полиция  задержание 

21 января. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала оппозиционного юриста Любовь Соболь за призывы к участию в несанкционированной акции в субботу, 23 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Соболь доставлена в ОВД «Донской». По словам Воронина, полицейские в качестве причины задержания назвали призывы выйти на субботний митинг.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция будет привлекать к ответственности тех, кто призывает к участию в несанкционированных акциях в субботу, 23 января. При этом, к ответственности этих граждан намерены привлечь до начала самих акций.

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Теги: 
Любовь Соболь  полиция  задержание 

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