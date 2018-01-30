Мэра Москвы Собянина уведомили о намерении провести Марш Немцова 25 февраля

30 января. Mossovetinfo.ru – Организаторы Марша Немцова передали мэру Москвы Сергею Собянину письмо намерении провести 25 февраля в центре столицы Марш Немцова, сообщил Илья Яшин в своем аккаунте /yashin.ilya в Facebook.



«Это не официальная заявка - по закону, ее можно подать только за 10 дней. Но мы заранее предупреждаем власти о своих планах, чтобы они успели подготовить городские службы к массовому мероприятию», - сообщил Яшин.



«Под письмом стоят подписи участников оргкомитета марша и уважаемых людей, которые поддерживают нашу инициативу», - отметил Яшин.



«Мы намерены пройти шествием по маршруту, который уже стал традиционным для протестной Москвы. Шествие стартует от Октябрьской площади и, пройдя по улице Якиманке и Болотной площади, выйдет на Большой Москворецкий мост с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его убийства», - отмечается в письме.