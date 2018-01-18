18 января. Mossovetinfo.ru – Московские власти предложили оппозиционеру Алексею Навальному три вариант места проведения акции «Забастовка избирателей» 28 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Сторонникам Навального предложено собраться или в «Гайд-парке» (парк «Сокольники»), или в Люблино, или в Щукино.
Навальный ранее заявил о намерении провести всероссийскую забастовку избирателей против выборов президента России.
Соратники Навального 15 января подали в мэрию Москвы заявку на организацию по Тверской улице, а также митинга на Охотном Ряду. Заявленное количество участников - до 15 тысяч человек.
Навальный планировал участвовать в выборах президента России, но не был зарегистрирован ЦИК из-за наличия судимости.
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