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Общество     25.02.2021 13:24

Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

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Теги:  Любовь Соболь  Мосгорсуд  домашний арест 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил под арестом оппозиционного юриста Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм за призывы к участию в несогласованной акции 23 января.

Под домашний арест Соболь и другие фигуранты были отправлены 29 января. 4 февраля ей было предъявлено обвинение, в котором указано, что Соболь и ряд других граждан склоняли людей к участию в несанкционированной акции 23 января, что создало угрозу массового заболевания людей.

После акции стало известно, что в ней принимали участие 19 человек, с подтвержденным заражением коронавирусом.

Адвокаты Соболь опротестовали решение о ее домашнем аресте, однако Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения.

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Теги: 
Любовь Соболь  Мосгорсуд  домашний арест 

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