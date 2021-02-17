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Общество     17.02.2021 12:01

На незаконных акциях в Москве в январе-феврале задержали около 5 тыс человек - омбудсмен

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Теги:  Татьяна Потяева  омбудсмен  акции протеста  задержания 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – На незаконных акциях в Москве, прошедших в конце января - начале февраля, было задержано около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, сообщила Московский омбудсмен Татьяна Потяева.

По словам Потяевой, которая сослалась на данные ГУВД Москвы, задержания проходили как на самих протестных акциях, так и в последующие за ними дни.

В различных районах Москвы 23 и 31 января прошли несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Кроме того, 2 февраля несанкционированные акции прошли возле здания Мосгорсуда, где рассматривалось дело о замене Навальному условного срока на реальный. В результате суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Теги: 
Татьяна Потяева  омбудсмен  акции протеста  задержания 

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