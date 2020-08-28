28 августа. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, однако угрозы его жизни нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение берлинской клиники Charite, в которой находится Навальный.



В сообщении клиники говорится, что состояние здоровья Навального остается серьезным, но «возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются».



Также сообщается, что врачи находятся в постоянном контакте с супругой Навального и все публичные сообщения о состоянии его здоровья происходят по согласованию с ней.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию.