Другие материалы
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Общество
28.08.2020, 16:24
Навальный по-прежнему в коме, но угрозы его жизни нет – клиника «Шарите»
28 августа. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, однако угрозы его жизни нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение берлинской клиник...
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Общество
28.08.2020, 10:22
Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились
28 августа. Mossovetinfo.ru – Почти половина родителей выступают против того, чтобы их дети носили в школах медицинские маски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного исслед...
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Общество
28.08.2020, 09:44
В первые недели сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода
28 августа. Mossovetinfo.ru – Осень в Москву придет с задержкой на три недели, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, уже к концу текущей недели в Москву вернется июльская жа...