18 марта. Mossovetinfo.ru – Положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией 88% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
73% опрошенных считают, что после воссоединения Крым стал развиваться более успешно, а 18% респондентов заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей.
Большинство опрошенных (70%) считают, что воссоединение Крыма с Россией никак не сказалось на их жизни, в то же время 9% респондентов заявили, что после воссоединения их жизнь стала хуже.
Опрос был проведен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года в результате референдума.
14:00 Общество Почти 90% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией - ВЦИОМ
13:35 Город (Москва и область) Переселение еще одного дома по программе реновации началось на северо-востоке Москвы
12:27 Город (Москва и область) Выставка собак и кошек из приютов пройдет в Москве 31 марта
11:42 В России В дни майских праздников РЖД запустит более 500 дополнительных поездов
11:21 Происшествия Суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей
21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве