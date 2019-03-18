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Общество     18.03.2019 14:00

Почти 90% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией - ВЦИОМ

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Теги:  Крым  опросы  ВЦИОМ  воссоединение Крыма с Россией 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией 88% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

73% опрошенных считают, что после воссоединения Крым стал развиваться более успешно, а 18% респондентов заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей.

Большинство опрошенных (70%) считают, что воссоединение Крыма с Россией никак не сказалось на их жизни, в то же время 9% респондентов заявили, что после воссоединения их жизнь стала хуже.

Опрос был проведен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года в результате референдума.


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Теги: 
Крым  опросы  ВЦИОМ  воссоединение Крыма с Россией 

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