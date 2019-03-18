18 марта. Mossovetinfo.ru – Положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией 88% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



73% опрошенных считают, что после воссоединения Крым стал развиваться более успешно, а 18% респондентов заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей.



Большинство опрошенных (70%) считают, что воссоединение Крыма с Россией никак не сказалось на их жизни, в то же время 9% респондентов заявили, что после воссоединения их жизнь стала хуже.



Опрос был проведен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года в результате референдума.