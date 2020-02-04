4 февраля. Mossovetinfo.ru – Представители оппозиции направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо, в котором попросили не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля в центре столицы. Текст письма есть в распоряжении ИА «Моссовет».



«Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Её участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти», - в частности, говорится в письме.



«В Ваши обязанности входит содействие реализации прав граждан на территории города Москвы. В связи с этим, мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы, находящиеся в Вашем подчинении, не станут чинить препятствий организаторам «Марша Бориса Немцова», а напротив — согласуют его проведение в центре Москвы и окажут содействие заявителям», - отмечают представители оппозиции.



В письме также говорится, что уведомление о проведении акции будет оформлено должным образом и направлено в органы исполнительной власти города в установленные законом сроки.



Подписи под письмом поставили: Эмма Абайдуллина-Рязанова, Мария Алёхина, Борис Альтшулер, Григорий Амнуэль, Светлана Астраханцева, Гарри Бардин, Александр Белавин, Юрий Богомолов, Сергей Бойко, Валерий Борщев, Дмитрий Быков, Александр Верховский, Вячеслав Волков, Татьяна Ворожейкина, Сергей Гандлевский, Светлана Ганнушкина, Юрий Гиммельфарб, Леонид Гозман, Евгений Гонтмахер, Лидия Графова, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков, Александр Гурьянов, Иван Жданов, Дмитрий Зимин, Андрей Зубов, Владимир Кара-Мурза, Михаил Касьянов, Елена Лукьянова, Андрей Макаревич, Владимир Милов, Владимир Мирзоев, Алексей Навальный, Андрей Анечаев, Андрей Пивоваров, Андрей Пионтковский, Николай Подосокорский, Лев Пономарев, Вадим Прохоров, Ирина Прохорова, Лев Прыгунов, Николай Рыбаков, Владимир Рыжков, Ольга Седакова, Зоя Светова, Эмилия Слабунова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Сысуев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Александр Черкасов, Виктор Шендерович, Илья Яшин.



Российский политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.