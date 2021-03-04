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Общество     04.03.2021 12:45

Предварительное заседание по делу Любови Соболь перенесли на 5 марта

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Теги:  Любовь Соболь  суд  перенос 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание по делу о проникновении оппозиционного юриста Любови Соболь в чужое жилище перенесли на пятницу, 5 марта.

Заседание перенесли в связи с занятостью адвоката Соболь в другом процессе.

Любовь Соболь вместе с группой других людей 21 декабря неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

Расследование уголовного дела было завершено 20 февраля.Дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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Теги: 
Любовь Соболь  суд  перенос 

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