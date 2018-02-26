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Общество     26.02.2018 14:20

Роскомнадзор разблокировал сайт Навального

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Теги:  Роскомнадзор  Навальный  Дерипаска  сайт  список 

26 февраля /Mossovetinfo.ru/.  Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) разблокировала сайт Алексея Навального и удалила ссылки на этот сайт из черного списка.

Ранее Навальный удалил со своего сайта контент, попавший в черный список Роскомнадзора.

Сайт Алексея Навального был заблокирован 15 февраля по требованию Роскомнадзора после того, как не было исполнено требование об удалении информации о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски.


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Теги: 
Роскомнадзор  Навальный  Дерипаска  сайт  список 

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