1 декабря. Mossovetinfo.ru – ГСУ СК РФ по городу Москве не проводит проверку в отношении высказываний Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается на официальном сайте СК РФ.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что СК РФ проводит проверку высказываний Алексея Навального на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщалось, что по версии следствия, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» утром 27 апреля, Навальный призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.



В сообщении СК РФ указано, что данная информация не соответствует действительности, проверка в отношении высказываний Навального не ведется. Подчеркивается, что ведомство всегда оперативно информирует общественность обо всех «значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства».



Также в сообщении содержится призыв к СМИ не ссылаться на анонимные источники, которые могут использовать ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам, а использовать только информацию от официальных источников и публиковать только проверенные сведения.