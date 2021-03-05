 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     05.03.2021 15:30

Суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Евгений Пригожин  суд  взыскание 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к Алексею Навальному.

Суд обязал Навального опровергнуть сведения, порочащие честь и деловую репутацию Пригожина, а также выплатить истцу 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для иска стала публикация клеветнических сведений о Пригожине. Юристы, принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» также подали иски о защите чести и достоинства к соратникам Навального Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (*признан в России иностранным агентом) и оппозиционного юриста Любови Соболь 88 миллионов рублей по иску компании «Московский школьник» за утверждения об аферах с питанием школьников. Позднее этот долг был выкуплен лично Пригожиным. Два апелляционных суда оставили решение первой инстанции в силе. 3 февраля решение Арбитражного суда Москвы утвердил Верховный суд.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Евгений Пригожин  суд  взыскание 

Возврат к списку

Лента новостей

16:10 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

15:56 Город (Москва и область) Социальные карты москвичей старше 65 лет разблокируют 8 марта

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

15:30 Общество Суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей

14:17 Город (Москва и область) График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

Актуальные материалы

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru