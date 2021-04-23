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Общество     23.04.2021 08:27

В «Единой России» меняют Метельского на Толстого

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Теги:  Москва  Единая Россия  Метельский  Толстой 

23 апреля. – Mossovetinfo.ru - Мэрия Москвы и «Единая Россия» планируют после праймериз замену главы столичного отделения партии Андрея Метельского на Петра Толстого. Об этом РБК сообщил источник, близкий к администрации президента, подтвердили еще один собеседник, близкий к Кремлю, и два источника, близких к мэрии Москвы.

Сейчас Толстой в партии власти не состоит, но является сопредседателем центрального совета сторонников «Единой России». Для того чтобы возглавить региональное отделение партии, ему нужно получить партбилет, - отмечает РБК.

Метельского единороссы и мэрия не планируют выдвигать на выборы. Метельский подтвердил, что не намерен участвовать в выборах. На вопрос РБК о возможной отставке после праймериз он предложил «подождать окончания праймериз».

Глава московского отделения партии «Единая Россия», член президиума генсовета партии, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский накануне выборов в Мосгордуму подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, сообщало ИА МОССОВЕТ. В своём расследовании Навальный назвал Метельского "жуликом и вором", а также обвинил в воровстве и вывозе денег за границу. На прошедших выборах Метельский не смог переизбраться впервые с 2001 года. В декабре 2019 года Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (в октябре 2019 года признан иноагентом) и его создателя Алексея Навального опровергнуть и удалить фрагменты расследования, посвящённого предполагаемой недвижимости главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского.

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Теги: 
Москва  Единая Россия  Метельский  Толстой 

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