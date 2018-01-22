22 декабря. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд признал законным назначение штрафа главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину за проведение несанкционированной акции 24 декабря.

Яшин был инициатором проведения в Лермонтовском переулке праздника «День свободных выборов», который не был согласован московскими властями, а также был запрещен судом.

В итоге, Яшина признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия за проведение акции в Лермонтовском сквере и оштрафовали.



Первоначально мероприятие планировалось как районный праздник «День свободных выборов», однако формат мероприятия был изменен на «собрание граждан».





