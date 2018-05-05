15:54 Происшествия Навальный и Ляскин задержаны за организацию незаконной акции
14:39 Происшествия На акции «Он нам не Царь» на Пушкинской площади проходят массовые задержания участников
14:13 Происшествия Глава СПЧ призвал участников несогласованных акций «к сдержанности и соблюдению закона»
10:52 Город (Москва и область) Бесплатный Wi-Fi на Большой кольцевой линии метро появится летом
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11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
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