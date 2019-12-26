26 декабря. Mossovetinfo.ru – Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опроверг информацию о своем задержании в офисе фонда.
В своем микроблоге в Twitter Навальный сообщил, что его не задерживали, а просто «силой выволокли» из офиса. В тоже время Навальный подтвердил, что в офисе ФБК проходит обыск, и связал это с тем, что вечером у него должен быть эфир.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что сотрудники силовых структур ворвались в офис ФБК, задержали Алексея Навального, а остальных сотрудников фонда отпустили. После чего в офисе начался обыск.
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